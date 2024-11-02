Если вы хотите защитить деревья зимой во время мороза и чтобы они оставались здоровыми и красивыми, вы должны усердно работать, чтобы правильно ухаживать за ними в течение всего года.

Одна реальность, о которой вам нужно знать и от которой нужно защищаться, — это повреждение деревьев от мороза.

Как защитить деревья от мороза:

Холодная погода и мороз повреждает деревья, но, к счастью, есть методы лечения и профилактики повреждений деревьев, которые вы можете использовать в своих интересах.

Зима приближается, поэтому сейчас самое время обучиться этим тактикам и советам, чтобы вы могли начать защищать свои деревья от морозной погоды, которая, скорее всего, наступит в ближайшее время.

Лучше всего принять меры до наступления заморозков, чтобы ваши деревья выглядели презентабельно и здорово.

Вы должны защитить свои деревья и растения заранее. Например, вы можете накрыть деревья, которые подвержены риску замерзания, мешковиной, простынями и брезентом, чтобы удержать тепло в окружающей местности и максимально защитить ее от холода.

Вы можете свести к минимуму контакт между укрытием и деревьями или кустарниками, и можете сделать это, используя колья или установив вокруг него раму.

Если можете, перенесите свои деревья и горшечные растения в более защищенную зону или место, где они смогут сохранять тепло даже в мороз.

Мульчирование деревьев осенью поможет минимизировать ущерб от морозного покрова зимой. Кроме того, голая почва лучше всего поглощает и отражает тепло, поэтому удалите все сорняки или дерн из-под полога ваших деревьев в мороз.

Источник: treenewal.

Читайте также:

Какие три дерева нужно посадить на участке, чтобы отогнать беды и нечистые силы

Вы погубите свои розы: что ни в коем случае нельзя высаживать рядом с этими цветами

Как вырастить раннюю редиску, чтобы она была сладкой и хрустящей