Главный критерий – это неспособность самостоятельно платить счета за коммунальные услуги.

В ноябре 2024 года многие украинские семьи смогут получить субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Эту информацию предоставили специалисты Пенсионного фонда.

Подать заявку на государственную помощь может любой, однако назначение субсидии происходит только при условии соответствия определенным критериям.

Кто имеет право на субсидию в ноябре

Особенно актуальна субсидия становится с началом отопительного сезона, ведь в зимний период размер выплат увеличивается, покрывая часть расходов на отопление. К основным категориям получателей относятся: владельцы жилья; арендаторы по официальным договорам; члены жилищных кооперативов; внутренне перемещенные лица; лица, проживающих в жилье из доверенности.

Кому могут назначить субсидию

Право на получение субсидии имеют: пенсионеры; малообеспеченные семьи; лица с инвалидностью; безработные, зарегистрированные в центрах занятости; семьи с детьми.

Главный критерий – неспособность самостоятельно платить счета за коммунальные услуги.

Условия получения субсидии

Основные требования для назначения субсидии включают: отсутствие автомобиля в возрасте до пяти лет; площадь жилья не превышает норму (130 кв.м для квартир и 230 кв.м для домов); отсутствие депозитов свыше 100 тыс. грн.; отсутствие дорогих покупок свыше 50 тыс. грн. в течение последнего года; доход отвечает установленным нормативам; отсутствие задолженности за коммунальные сервисы.

Субсидия не предоставляется владельцам нескольких объектов недвижимости, авто премиум-класса, значительных сбережений на счетах, а также неработающим или имеющим долг за коммунальные услуги более трех месяцев.

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