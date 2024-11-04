Даже если у вас нет сада, укроп можно выращивать в квартире, если вы обеспечите правильные условия для роста.

В этой статье вы узнаете все, что нужно знать о выращивании укропа в квартире, от посадки семян до сбора листьев.

Читайте дальше, чтобы узнать, как вырастить укроп в квартире.

Выберите горшок глубиной 30 см с дренажными отверстиями. Укроп отращивает длинный стержневой корень, чтобы впитывать воду из почвы, поэтому глубокий горшок подойдет лучше всего.

Убедитесь, что вы покупаете горшок с дренажными отверстиями , чтобы почва при выращивании укропа не заболачивалась и ваши травы не загнивали.

Пересадка укропа может вызвать у него стресс, поэтому выбирайте горшки, в которых вы сможете хранить укроп в течение всего сезона.

Наполните горшок для выращивания укропа в квартире хорошо дренируемой почвенной смесью, содержащей компост.

Вы можете использовать любую почвенную смесь, в которой предварительно смешан компост, чтобы ваш укроп получал необходимые ему питательные вещества.

Наполните горшок так, чтобы между верхним слоем почвы и краем оставалось пространство в 2,5–5,1 см).

Выбирайте почвенную смесь со слегка кислым pH от 5,8 до 6,5, чтобы помочь укропу расти еще лучше.

Избегайте использования почвы из вашего сада при выращивании укропа в горшках в квартире, поскольку в ней не будет надлежащего дренажа и аэрации.

Посадите семена укропа на глубину 0,64 см в почву.

Держите почву теплой и влажной, пока сеянцы не прорастут через 1–3 недели.

Источник: wikihow.

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