В этой статье вы узнаете все, что нужно знать о выращивании укропа в квартире, от посадки семян до сбора листьев.
Читайте дальше, чтобы узнать, как вырастить укроп в квартире.
Выберите горшок глубиной 30 см с дренажными отверстиями. Укроп отращивает длинный стержневой корень, чтобы впитывать воду из почвы, поэтому глубокий горшок подойдет лучше всего.
Убедитесь, что вы покупаете горшок с дренажными отверстиями , чтобы почва при выращивании укропа не заболачивалась и ваши травы не загнивали.
Пересадка укропа может вызвать у него стресс, поэтому выбирайте горшки, в которых вы сможете хранить укроп в течение всего сезона.
Наполните горшок для выращивания укропа в квартире хорошо дренируемой почвенной смесью, содержащей компост.
Вы можете использовать любую почвенную смесь, в которой предварительно смешан компост, чтобы ваш укроп получал необходимые ему питательные вещества.
Наполните горшок так, чтобы между верхним слоем почвы и краем оставалось пространство в 2,5–5,1 см).
Выбирайте почвенную смесь со слегка кислым pH от 5,8 до 6,5, чтобы помочь укропу расти еще лучше.
Избегайте использования почвы из вашего сада при выращивании укропа в горшках в квартире, поскольку в ней не будет надлежащего дренажа и аэрации.
Посадите семена укропа на глубину 0,64 см в почву.
Держите почву теплой и влажной, пока сеянцы не прорастут через 1–3 недели.
Источник: wikihow.
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