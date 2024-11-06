В ноябре предстоят некоторые изменения относительно получения отсрочки от мобилизации в Украине.
Отсрочка от мобилизации в Украине в 2024 году гарантирует военнообязанному, что его не будут призывать на военную службу.
Право на такую отсрочку во время мобилизации в Украине имеют лишь некоторые категории граждан, а в определенных случаях уже отсрочка может быть аннулирована.
"Были заявления, что отсрочку могут забрать, например, у студентов или лиц с определенной группой инвалидности, но пока эти изменения не ввели", - сообщила адвокат Татьяна Савченко.
Отсрочка от мобилизации в Украине должна быть предоставлена независимо от того, какая у человека группа инвалидности.
Поэтому другие виды отсрочки от мобилизации в Украине, например, по здоровью, семейным обстоятельствам, по уходу, по-прежнему остаются при условии, что они оформлены и продлены по всем правилам.
Какие студенты освобождаются от мобилизации в Украине?
Юрист Владимир Пилипенко объяснил о предоставлении отсрочки студентам и мобилизации в 2024 году.
Мужчины-студенты получат отсрочку от мобилизации в Украине, если получают первое высшее образование и учатся на дневной или дуальной форме.
Кроме того, освобождаются от мобилизации в Украине аспиранты, докторанты и ассистенты-стажеры.
Отсрочка для студентов не предоставляется автоматически, необходимо подать справку из деканата в ТЦК. Если не сообщить военкомату - студент считается военнообязанным и может получить повестку.
Источник: Униан .
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