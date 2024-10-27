Чоловіки, визнані непридатними до служби в мирний час, але обмежено придатними під час війни, і не досягли 25 років, повинні мати право залишити військову службу.

В Україні пропонують дозволити добровільне звільнення зі служби для однієї категорії мобілізованих.

Про це повідомляє сайт ВР України.

Нещодавно вчергове продовжили дію військового стану та мобілізації до 9 листопада. За законом під час особливого періоду призовний вік починається з 25 років. Проте обмежено придатних чоловіків, навіть молодших за 25 років, після проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) могли мобілізувати на службу. Законопроєкт №12147, внесений до Верховної Ради, пропонує вирішити цю проблему та дозволити таким мобілізованим добровільно звільнитися.

У тексті законопроєкту йдеться, що чоловіки, визнані непридатними до служби в мирний час, але обмежено придатними під час війни, і не досягли 25 років, повинні мати право залишити військову службу, якщо не мають бажання продовжувати її. Це забезпечує рівність для всіх військовозобов'язаних до 25 років.

Таким чином, планується надати право на добровільне звільнення тим, кого мобілізували, незважаючи на обмежену придатність і вік до 25 років.

Чи буде ухвалений цей законопроєкт, покаже час. У вересні 2024 року Верховна Рада зробила перший крок до заборони мобілізації обмежено придатних чоловіків віком від 18 до 25 років. Відповідний законопроєкт вже пройшов перше читання, а Комітет з нацбезпеки рекомендував ухвалити його у другому. Верховна Рада 9 жовтня затвердила законопроєкт №11379-д, який забороняє мобілізацію чоловіків до 25 років, але станом на 24 жовтня його ще не підписав Президент.

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