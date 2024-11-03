Температура в субботу будет колебаться в пределах +6…+11°С, но будет достаточно комфортно.

В эти выходные в Украине произойдут существенные изменения в погоде , ведь страну пересечет холодный атмосферный фронт, что принесет с собой дожди и значительное снижение температуры.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Она сообщила на своей странице в Facebook, что в ночь на субботу, 2 ноября, дожди охватят запад, север и центр Украины, а с обеда осадки будут продолжаться только на востоке и западе. Южные регионы, к счастью, пока остаются сухими. Из-за переохлаждения воздуха ожидается сильный ветер: северо-западный, с порывами до 15-22 м/с.

Температура в субботу будет колебаться в пределах +6…+11°С, но будет достаточно комфортно.

В западных регионах кратковременные дожди, ветер 7-12 м/с, с порывами 15-20 м/с. На севере ночью пройдет дождь, а днем ​​без существенных осадков, температура составит +5…+10°С.

В центральных областях также пройдут небольшие дожди, температура ночью +8…+13°С, днем ​​+10…+15°С. На юге и в Крыму ожидается переменная облачность, ночью +9…+14°С, днем ​​+15…+20°С.

На востоке ночью без осадков, а в день будет идти дождь. Максимальная вариация от +7…+12°С ночью до +11…+16°С днем.

В воскресенье, 3 ноября, температура в Украине снизится. На западе ожидается малооблачная погода без осадков, ночью -4...+1°С, днем ​​+4...+9°С.

На севере в центре – переменная облачность без осадков, температура ночью -2…+3°С, днем ​​+2…+7°С. На юге и в Крыму осадков не прогнозируется, температура ночью +1…+6°С, днем ​​+6…+11°С.

В восточных регионах осадков также не будет, температура ночью снизится до -3...+2°С, а днем ​​повысится до +3...+8°С.

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