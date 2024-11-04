Узнайте, какие растения лучше всего подходят для сада на подоконнике дома, ведь существует множество вариантов.
Что можно вырастить дома на подоконнике:
Существует множество растений, которые будут прекрасно себя чувствовать в саду на подоконнике:
Травы являются наиболее распространенной культурой для выращивания в саду на подоконнике, потому что большинство трав хорошо растут в небольших помещениях.
Культуры семейства луковых: Луковые, такие как зеленый лук и чеснок, отлично подходят для выращивания на подоконнике , поскольку им требуется минимум места и почвы.
Листовая зелень : Если ваше окно не получает полных пять часов солнечного света, попробуйте выращивать листовую зелень, которая может обойтись двумя-тремя часами солнечного света в день.
Дома на подоконнике можно вырастить микрозелень : Микрозелень — это небольшие рассадные формы трав и овощей, которые многие садоводы выращивают, чтобы есть их во всем: от салатов до жаркого и смузи.
Бобовые хорошо растут дома на подоконнике: бобовые, такие как фасоль и горох, являются культурами, не требующими особого ухода, которые легко справятся с установкой на подоконнике.
Помидоры также можно выащивать дома на подоконнике: Помидоры являются основным продуктом в любом домашнем саду, потому что они быстро растут и требуют только легкого ухода.
Источник: masterclass.
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