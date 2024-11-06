Он отметил, что подготовка за границей важна, но в ней существует несколько препятствий, которые в Украине можно преодолеть значительно легче.

В военных академиях активно изучают опыт войны на Донбассе и полномасштабного конфликта с РФ – однако этот процесс осуществляется под руководством специалистов, не имеющих боевого опыта.

Об этом в интервью Сергею Жадану рассказал украинский командир, полковник Евгений "Адам" Межевикин.

Он отметил, что военный опыт будущим офицерам должны передавать люди, непосредственно участвовавшие в боях, а не те, кто только изучает информацию из брошюр и подготовленных материалов.

"Когда опыт просто рассылается в вузы - не все его понимают и не вполне могут преподавать. Мы стараемся повлиять на то, чтобы таких случаев больше не повторялось, когда присылаемый опыт не используют во время обучения курсантов. Нужно мотивировать, создать социальные условия .Скажем, я живу в Житомире, а мне предлагают преподавать в Днепре.

Офицер сообщил, что более 100 тысяч украинских военных прошли обучение за границей, что значительно укрепило украинскую армию в начале полномасштабного вторжения России.

Однако полковник "Адам" отметил, что существует множество препятствий, затрудняющих проведение такого же уровня подготовки за границей, как в Украине.

"Я когда проводил обучение, для меня было обязательно провести не просто стрельбы в движении, с изменением позиции, а стрельбы всеми видами оружия, которые есть в подразделении: с привлечением минометов, танков, противотанковых артиллерий, АГС. С наступлением, закреплением и уходом. И все это с боевой стрельбой, и все это из-за головы. мы используем, люди должны уметь это, потому что они это делают в бою.

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