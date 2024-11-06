Мобилизация в Украине мужчин старше 50 лет не была остановлена ​​и продолжается.

Нормативные изменения в порядке их призыва касаются внутренних процедур ТЦК во время мобилизации в Украине.

Об этом говорится в заявлении Волынского областного центра комплектования.

В ТЦК напомнили, что в соответствии с законом "О воинской обязанности и военной службе" военнообязанными являются мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.

Поэтому мужчины по-прежнему могут призвать за мобилизацией в Украине.

"Есть соответствующее распоряжение по мобилизации лиц данного возраста, однако этот документ регулирует процедуру призыва указанной категории лиц и, собственно, предназначен только для служебного пользования", – говорится в сообщении.

В Волынском ТЦК добавили, что мужчины старше 50 лет подлежат мобилизации на общих условиях, если они не имеют законного основания на освобождение от службы, в частности, по состоянию здоровья.

Напомним, недавно нардеп Алексей Гончаренко сообщил о "секретной директиве Генштаба", согласно которой мужчины в возрасте 50-60 лет могут быть призваны только по отдельному мобилизационному распоряжению.

По словам юристов, на такое лицо должно быть составлено отдельное мобилизационное распоряжение от Генштаба.

Мужчин в возрасте 50-60 лет, согласно новой директиве, якобы призывают исключительно по отдельному мобилизационному распоряжению.

Об этом сообщил член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Федор Вениславский.

По его словам, в директиве Командования Сухопутных сил действительно есть положение, ограничивающее мобилизацию мужчин в возрасте 50-60 лет. Такой подход – это общая позиция военного руководства. После 50 лет будут призывать только тех, кто имеет дефицитные военно-учетные специальности.

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