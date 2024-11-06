Бронирование от мобилизации в Украине – это вид отсрочки для сотрудников критически важных для государства предприятий.

Адвокат Татьяна Савченко рассказала, какие профессии имеют бронь от мобилизации в Украине в 2024 году.

Кто может оформить бронь от мобилизации в ноябре, известен список профессий.

Адвокат назвала профессии, чьи представители получат бронь от мобилизации в Украине.

По ее словам, оформить бронь от мобилизации в ноябре могут все госслужащие категории А, 50% государственных служащих категорий Б, В, сотрудники органов государственной власти, Национальной полиции, Антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований, прокуратуры, судов, Бюро экономической безопасности.

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Предполагается бронирование сотрудников критической инфраструктуры, речь идет, в частности, о работниках энергосистемы, ГСЧС.

Оформить бронь от мобилизации в Украине для рабочих в ноябре также смогут предприятия, производящие и ремонтирующие товары военного назначения, технику, боеприпасы.

Адвокат подчеркнул, что вопросы признания критической инфраструктуры урегулированы комплексом законов во время мобилизации в Украине.

Список предприятий критической инфраструктуры утвержден одним постановлением правительства, а порядок признания критическим прописан в другом постановлении.

Источник: УНИАН.

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