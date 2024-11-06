Бронирование от мобилизации в Украине – это вид отсрочки для сотрудников критически важных для государства предприятий.
Адвокат Татьяна Савченко рассказала, какие профессии имеют бронь от мобилизации в Украине в 2024 году.
Кто может оформить бронь от мобилизации в ноябре, известен список профессий.
Адвокат назвала профессии, чьи представители получат бронь от мобилизации в Украине.
По ее словам, оформить бронь от мобилизации в ноябре могут все госслужащие категории А, 50% государственных служащих категорий Б, В, сотрудники органов государственной власти, Национальной полиции, Антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований, прокуратуры, судов, Бюро экономической безопасности.
Предполагается бронирование сотрудников критической инфраструктуры, речь идет, в частности, о работниках энергосистемы, ГСЧС.
Оформить бронь от мобилизации в Украине для рабочих в ноябре также смогут предприятия, производящие и ремонтирующие товары военного назначения, технику, боеприпасы.
Адвокат подчеркнул, что вопросы признания критической инфраструктуры урегулированы комплексом законов во время мобилизации в Украине.
Список предприятий критической инфраструктуры утвержден одним постановлением правительства, а порядок признания критическим прописан в другом постановлении.
Источник: УНИАН.
Последние новости Украины:
Напомним, эксперты рассказали, сколько часов зимой не будет света
Как сообщала Politeka, уже скоро стартует пенсионная реформа, украинцам готовят нововведения
Также Politeka писала, что военный рассказал правду об учебе в ВСУ