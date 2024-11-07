Хотя время работы батареи улучшается, все равно, скорее всего, вам придется подзаряжать телефон ранним вечером, если вы собираетесь куда-то на ночь, узнайте, как быстро зарядить телефон.

И хотя переход на кабели USB-C сократил время, необходимое для подзарядки вашего устройства, ожидание, пока батарея подзарядится, может быть мучительным.

Но не волнуйтесь, есть несколько советов, трюков и гаджетов, которые могут сделать процесс зарядки менее болезненным. Вот самые умные трюки для зарядки Android, которые вы не используете.

Как быстро зарядить телефон:

1. Включить режим полета.

Одним из самых больших источников энергии для вашего аккумулятора является сетевой сигнал на телефоне. Как правило, чем хуже ваш сигнал, тем быстрее разряжается ваш аккумулятор.

2. Выключите телефон.

Если ваш телефон выключен во время повторной зарядки, он будет заряжаться намного быстрее. Ничто не будет расходовать заряд батареи, пока вы ее заряжаете.

3. Ограничьте использование телефона во время зарядки.

Если вы не можете выключить телефон, чтобы зарядить его быстрее, потому что хотите быть в курсе уведомлений, постарайтесь не пользоваться им слишком часто, пока он подключен. Использование телефона во время зарядки замедляет процесс.

4. Снимите чехол с телефона, чтобы быстро зарядить телефон.

Все смартфоны в настоящее время используют литий-ионные батареи. Химия, лежащая в основе их работы, диктует, что процесс зарядки происходит гораздо эффективнее, когда батарея холодная.

Чтобы быстро зарядить телефон быстрее, температура аккумулятора (а не температура воздуха) должна быть в пределах от 5 до 45 C.

Источник: makeuseof.

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