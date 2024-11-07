Адвокат и военная 92-й отдельной штурмовой бригады Евгения Закревская считает, что в Украине нужно ввести обязательную мобилизацию женщин.

Об этом военная 92 отдельная штурмовая бригада Евгения Закревская сказала в интервью hromadske.

В интервью Закревская пояснила, что сейчас серьезный дефицит новобранцев даже для пополнения потерь, и поэтому не верит, что можно достичь эффективного пополнения войск через четко установленные сроки службы. Она предлагает ввести ротационную систему и активизировать мобилизацию.

«Очевидно, уже давно нужно объявить обязательную мобилизацию женщин. Конечно, это не закроет вопрос пополнения полностью, но без этого уже никак», — отметила военная.

Закревская также считает, что находящиеся на ротации военные должны быть дома, а не постоянно находиться в пунктах дислокации. Это позволит им по-настоящему отдыхать, восстанавливать силы и проводить время с близкими.

«Хотим мы или нет – мы рождены для войны. И от нас зависит, наши дети также рождаются для войны. Этот выбор очень прост: оккупация, эмиграция или сопротивление. Я выбираю сопротивление. И действительно единственный честный выбор именно гражданина государства — это сопротивление», — добавила военная 92 отдельной штурмовой бригады Евгения Закревская.

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