Накануне вечером журналистка и ведущая на "Телевидение Торонто" Ярослава Кравченко стала свидетелем инцидента в киевском ЦУМе, когда военному стало плохо.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook , подчеркнув важную проблему – нехватку знаний среди людей о предоставлении первой помощи во время панических атак.

Ярослава Кравченко поделилась историей, как в киевском ЦУМе стала свидетелем того, как военному стало плохо. Во время подъема на этаж она заметила скопление людей и сидящего на полу мужчины, держась за голову. Рядом были охранники, а мужчине предоставляли воду.

"Военного трясет, он падает на пол. Толпа наблюдает. Охранники вежливо говорят с ним, спрашивают, чем помочь. Но у него приступ, что он может сказать? Подходит парень, с горстью таблеток, предлагает как помощь - гидазепам. Был вежливо послан. (что ооо!?). По всем признакам, похоже на паническую атаку.

Журналистка уточнила, что после этого она начала проверять военную связь с реальностью, пытаясь помочь ему с дыханием. У мужчины было несколько приступов за 2 минуты, его сильно трясло. Кравченко предположила, что это могла быть паническая атака из-за контузии. Он впервые после полутора лет приехал домой из Волчанска.

"Около 20 минут мы с охранниками находились рядом, приступы были меньше, но сохранялись. Протокол при панической атаке выполнили, но военного не попускало полностью. Хотя он был в полном адеквате, общался вежливо. Так что вызвали скорую, Юра в больницу не хотел, но уговорила "померить давление", пройти в скорую, чтобы все проверили", - добавила Кравченко.

После медицинского осмотра врачи подтвердили, что у военного действительно была паническая атака, вероятно, вызванная контузией. Медики посоветовали бойцу сделать капельницу и пройти консультацию у невролога.

"Понимаю, столь ценна и важна поездка домой, когда ты 1,5 года на фронте. Но не должны ли люди получать эту первую, социализирующую помощь? Паническая атака - явление привычное, и не смертельное. Бывает и у гражданских. А если это паническая атака на контузию? А если человек всех воспримет за врага? Каждый персонал заведения и каждый из нас должен знать протокол действий и по безопасности, и резюмировала Кравченко.

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