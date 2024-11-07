В 2024 году обсуждаются важные изменения в системе социальных выплат , что может оказать существенное влияние на финансовую поддержку семей с детьми.

По данным портала "Эспрессо", в Украине продолжаются разговоры об оптимизации системы социальной помощи, чтобы сделать ее более прозрачной и эффективной для нуждающихся.

Государственную социальную помощь в Украине могут получать разные категории граждан. Люди, достигшие 65-летнего возраста и не имеющие права на пенсию, а также те, кто признан инвалидом. Дети, потерявшие кормильца, также могут получать пособие, если у того не было необходимого страхового стажа. Право на получение пособия по уходу имеют лица с инвалидностью и одинокие пенсионеры, нуждающиеся в постоянном уходе.

С начала 2024 года прожиточный минимум вырос с 2589 до 2920 гривен, что автоматически приводит к увеличению нескольких видов социальной помощи. Это касается, в частности, выплат для людей с инвалидностью, матерей-одиночек, а также пособий по безработице.

Однако, что касается помощи при рождении ребенка, на сегодняшний день в 2024 году не предусмотрено ее увеличение. Закон, регулирующий данную помощь, остается неизменным. Однако законопроект №11072, зарегистрированный в Верховной Раде, предлагает связать размер пособия с прожиточным минимумом для детей до шести лет. Если законопроект будет принят, это позволит значительно увеличить пособие при рождении ребенка.

К примеру, помощь при рождении первого ребенка может увеличиться с 41,280 гривен до 384,450 гривен. Инициаторы законопроекта предлагают, чтобы сумма пособия составляла 150 прожиточных минимумов для первого ребенка, 100 для второго и 50 для третьего и последующих.

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