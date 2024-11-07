По данным Министерства экономики, настоящее количество забронированных военнообязанных составляет 950 тысяч человек.
Как пишет ТСН, Министр экономики Юлия Свириденко опровергла информацию о том, что 1,5 миллиона мужчин получили отсрочку от мобилизации, заявив, что эта цифра на треть завышена из-за "удвоения" данных.
"На пике у нас было 950 тысяч "уникальных забронированных". Когда появилось бронирование через Действие, в определенный момент статистика выросла до 1,049 млн человек, но это из-за удваивания, поскольку некоторые компании одновременно подавали документы и в бумажном, и в электронном виде", – отметила госпожа Свириденко.
Она добавила, что по состоянию на конец октября 906 тысяч мужчин имеют активное бронирование.
В целях улучшения прозрачности процесса бронирования правительство инициировало аудит. Это может привести к изменениям в определении статуса критичности отсрочочных предприятий. Отмечается, что новые бронирования больше не выдаются, и процедуры, которые были введены после 25 октября, касаются только работников, забронированных до 31 мая.
"Причина аудита – аномальный рост количества критически важных предприятий и количества забронированных работников. Это сделано в интересах усиления обороноспособности государства и для недопущения злоупотреблений", - объясняет чиновник.
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