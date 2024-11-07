В Украине продолжаются обсуждения количества мужчин, которые имеют бронирование от мобилизации.

По данным Министерства экономики, настоящее количество забронированных военнообязанных составляет 950 тысяч человек.

Как пишет ТСН, Министр экономики Юлия Свириденко опровергла информацию о том, что 1,5 миллиона мужчин получили отсрочку от мобилизации, заявив, что эта цифра на треть завышена из-за "удвоения" данных.

"На пике у нас было 950 тысяч "уникальных забронированных". Когда появилось бронирование через Действие, в определенный момент статистика выросла до 1,049 млн человек, но это из-за удваивания, поскольку некоторые компании одновременно подавали документы и в бумажном, и в электронном виде", – отметила госпожа Свириденко.

Она добавила, что по состоянию на конец октября 906 тысяч мужчин имеют активное бронирование.

В целях улучшения прозрачности процесса бронирования правительство инициировало аудит. Это может привести к изменениям в определении статуса критичности отсрочочных предприятий. Отмечается, что новые бронирования больше не выдаются, и процедуры, которые были введены после 25 октября, касаются только работников, забронированных до 31 мая.

"Причина аудита – аномальный рост количества критически важных предприятий и количества забронированных работников. Это сделано в интересах усиления обороноспособности государства и для недопущения злоупотреблений", - объясняет чиновник.

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