Сімутін підкреслив, що таке сповіщення може призвести до значних обмежень свободи пересування.

Деякі військовозобов'язані, які нещодавно оновили свої військово-облікові дані в ТЦК, отримали повідомлення про порушення правил військового обліку.

Про це в коментарі ТСН зазначив адвокат Роман Сімутін, який спеціалізується на питаннях мобілізації.

Це спричиняє питання, адже в цих повідомленнях не виявлено конкретних причин порушення, а громадян викликають до військкоматів без чіткої підстави.

Він зазначає, що має інформацію про кілька таких випадків від своїх клієнтів.

"Навіть у тих, хто раніше оновив свої військово-облікові дані, з'явилося сповіщення про виявлення порушення. І є вимога з'явитися до ТЦК. Але на підставі чого потрібно йти в ТЦК? Які саме порушення мали місце — це питання", — каже адвокат.

Він пояснив, що деякі особи могли не пройти військово-лікарську комісію (ВЛК), але основна проблема виникає в тому, чим було встановлено факт порушення правил військового обліку.

«Можливо, частина цих чоловіків не проходила ВЛК, але важливо, як саме визначили, що порушено правила військового обліку», — додав правозахисник.

Сімутін підкреслив, що таке сповіщення може призвести до значних обмежень свободи пересування. Він навів приклад, коли на блокпостах військовозобов'язані показують витяг із системи "Резерв+", але при перевірці в системі "Оберіг" з'являється інформація про порушення правил військового обліку. Це може стати основою для їх затримання, створюючи новий спосіб виклику до ТЦК без традиційних повісток.

«Той факт, що чоловік добросовісно та своєчасно уточнив свої особисті дані, вже не має значення», — підсумував він.

У Міністерстві оборони, коментуючи ситуацію, зазначили, що правила військового обліку є досить складними. Порушенням можна вважати не лише несвоєчасне оновлення даних, а й ігнорування направлення на ВЛК, неприбуття за повістками, у тому числі бойовими.

"Оновлення даних не є єдиним обов'язком громадян", — уточнили в Міноборони.

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