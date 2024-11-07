Цены на мясо в Украине продолжают расти и бить рекорды.

В Украине ожидается подорожание мяса, и этому есть несколько объективных причин.

Об этом в эфире "Общественного радио" рассказал экономист Олег Пендзин. Он отметил, что основным фактором, который влияет на рост цен, является повышение стоимости кормов. конечную цену продукции.

Кроме того, в Украине наблюдается уменьшение производства мяса. Пендзин подчеркнул, что традиционно свинина производилась в домохозяйствах, но в условиях нехватки рабочей силы в деревне объемы производства уменьшаются. Как следствие, понижение предложения на рынке может привести к росту цен.

Однако, по словам эксперта, цены на мясо выросли "очень незначительно" по сравнению с прошлым годом. Важным сдерживающим фактором остается покупательная способность украинцев, заставляющая их искать более доступные варианты продуктов.

Кроме того, Пендзин указал, что сегмент дешевых продуктов демонстрирует существенный рост из-за сезонных факторов, связанных с падением урожайности.

Когда мы смотрим с вами на овощи, на хлеб, на макаронные изделия, на крупы, прежде всего на овощи. Они, бесспорно, сегодня демонстрируют чрезвычайно большой рост, до 50% вообще. Вся группа овощей, а, например, картофель уже в 2 -2,5 раза выше, чем была в прошлом году. Свекла, морковь, капуста намного дороже, чем были в прошлом году. – резюмировал Пендзин.

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