Кабінет міністрів затвердив новий перелік товарів, які не підлягають обміну та поверненню.

Кабінет Міністрів України затвердив новий список товарів, що не підлягають обміну та поверненню, до нього увійшли, зокрема, харчові продукти та лікарські засоби.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, постанова Кабміну від 19.03.1994 №172 "Про реалізацію окремих положень Закону України 'Про захист прав споживачів'" визнана такою, що втратила чинність.

Згідно з новими нормами, затвердженими відповідно до частини пʼятої статті 5 Закону України "Про захист прав споживачів" від 10.06.2023 №3153-IX, до переліку товарів, які не можна повернути чи обміняти, увійшли:

харчові продукти;

лікарські засоби;

засоби особистої гігієни;

косметична продукція та мийні засоби.

Важливо зазначити, що повернення або обмін цих товарів можливий лише за умови наявності захисного пакування, яке запобігає вільному доступу до товару.

До списку також потрапили товари, які були "нарізані чи розкроєні під розмір, визначений споживачем".

Крім того, у супермаркетах і торговельних закладах можуть використовувати ваги, які не пройшли повірки, що є порушенням прав споживачів. У такому випадку покупці мають право звертатися зі скаргами до Держпродспоживслужби або до суду.

Останні новини України:

Банки та обмінники можуть відмовити в обміні доларів: в НБУ пояснили, про які купюри йдеться.

В Україні зникне офіційний курс деяких валют: подробиці НБУ.

Долар у 2025 році: українців попередили про валютне зростання, названо приблизний курс.