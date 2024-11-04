Кабинет Министров Украины утвердил новый список товаров, не подлежащих обмену и возврату, в него вошли, в частности пищевые продукты и лекарственные средства.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, постановление Кабмина от 19.03.1994 №172 "О реализации отдельных положений Закона Украины 'О защите прав потребителей'" признано утратившим силу.

Согласно новым нормам, утвержденным в соответствии с частью пятой статьи 5 Закона Украины "О защите прав потребителей" от 10.06.2023 №3153-IX, в перечень товаров, которые нельзя вернуть или обменять, вошли:

пищевые продукты;

лекарственные средства;

средства личной гигиены;

косметическая продукция и моющие средства.

Важно отметить, что возврат или обмен этих товаров возможен только при наличии защитной упаковки, которая предотвращает свободный доступ к товару.

В список также попали товары, которые были "нарезаны или раскроены под размер, определенный потребителем".

Кроме того, в супермаркетах и ​​торговых заведениях могут использовать весы, не прошедшие поверки, что является нарушением прав потребителей. В таком случае покупатели вправе обращаться с жалобами в Госпродпотребслужбу или в суд.

Последние новости Украины:

Банки и обменники могут отказать в обмене долларов: в НБУ объяснили, о каких купюрах идет речь.

В Украине исчезнет официальный курс некоторых валют: подробности от НБУ.

Доллар в 2025 году: украинцев предупредили о валютном росте, назван приблизительный курс.