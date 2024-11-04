Кабинет Министров Украины утвердил новый список товаров, не подлежащих обмену и возврату, в него вошли, в частности пищевые продукты и лекарственные средства.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, постановление Кабмина от 19.03.1994 №172 "О реализации отдельных положений Закона Украины 'О защите прав потребителей'" признано утратившим силу.
Согласно новым нормам, утвержденным в соответствии с частью пятой статьи 5 Закона Украины "О защите прав потребителей" от 10.06.2023 №3153-IX, в перечень товаров, которые нельзя вернуть или обменять, вошли:
- пищевые продукты;
- лекарственные средства;
- средства личной гигиены;
- косметическая продукция и моющие средства.
Важно отметить, что возврат или обмен этих товаров возможен только при наличии защитной упаковки, которая предотвращает свободный доступ к товару.
В список также попали товары, которые были "нарезаны или раскроены под размер, определенный потребителем".
Кроме того, в супермаркетах и торговых заведениях могут использовать весы, не прошедшие поверки, что является нарушением прав потребителей. В таком случае покупатели вправе обращаться с жалобами в Госпродпотребслужбу или в суд.
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