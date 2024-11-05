Турбулентность гривны может быть обусловлена ​​выборами в США.

Об этом рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин. Однако эксперты имеют разные прогнозы по курсу валют на текущую неделю. Андрей Шевчишин отмечает, что на финансовом рынке могут возникнуть колебания в результате выборов в США, что увеличит спрос на доллар и побуждает Нацбанк к новым продажам валюты. Он подчеркивает, что Минфин ожидает поступления 15 миллиардов долларов от международных финансовых партнеров до конца года, что должно положительно повлиять на резервы.

А вот член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин предлагает пессимистический прогноз. По его словам, если победу одержит Дональд Трамп, это может привести к значительному сокращению финансовой помощи Украине. В таком случае курс доллара, возможно, вырастет из-за панических настроений населения. В случае победы Камалы Гаррис ситуация, по мнению эксперта, останется такой же, как и сейчас.

В противоположность этому, экономист Андрей Забловский имеет более оптимистичный взгляд. Он считает, что пока у Нацбанка есть резервы, гривна останется стабильной. Однако он отмечает, что давление на наличный рынок растет на фоне негативных новостей.

Эксперты единодушны в том, что продавать валюту в данный момент не стоит без необходимости, ведь прогнозы на ближайшие месяцы свидетельствуют о возможной девальвации гривны. Андрей Забловский призывает не вкладывать все денежные средства в валюту. Он советует осторожничать с инвестициями в текущей неделе и дождаться результатов выборов в США, чтобы понять, как могут измениться перспективы гривны.

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