Почему представители ТЦК не используют доступные базы данных для мобилизации, вместо того чтобы искать людей на улицах.

Доступ ТЦК и СП к таким базам не является панацеей от проблем, возникающих при мобилизации.

Об этом для "Эспрессо. Запад" рассказала пресс-служба Львовского ТЦК и СП.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №932, ТЦК имеют доступ ко всем базам данных. Это позволяет получать исчерпывающую информацию о лицах, подлежащих военному учету, что теоретически должно упростить и улучшить процесс мобилизации. Однако представители ТЦК отмечают, что это не решает вопрос рейдов, ведь для эффективной мобилизации требуется личный контакт с гражданами.

"Основные функции ТЦК и СП заключаются в мобилизации военнообязанных граждан Украины на военную службу. "Доступ к базам данных" этого не решает никоим образом", - отмечают в пресс-службе.

Там отмечается, что реальная оптимизация процесса мобилизации зависит от активности самих военнообязанных. Если человек явится в свой ТЦК, это значительно облегчит работу органов, ведь позволит избежать ненужных рейдов и обеспечить четкое выполнение законодательных требований.

"Возможность оптимизации работы могут обеспечить сами военнообязанные граждане Украины, прибыв в ТЦК и СП, в котором состоят на учете. Это упростит работу ТЦК по доказыванию и напоминанию гражданам об их конституционной обязанности защищать страну", - подытожили в ТЦК.

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