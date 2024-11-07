В РФ увеличилось производство ракет после начала полномасштабной войны в Украину – появились новые жуткие цифры.

После полномасштабного вторжения в Украину россия начала производить больше оружия, узнайте, сколько ракет и дронов производит страна-агрессор в месяц.

Так, британский Королевский Объединенный институт оборонных исследований сообщил, что в 2021 году РФ производила 56 крылатых ракет Х-101 в год.

Однако в прошлом году она изготовила уже 460 крылатых ракет. Российский запас баллистических ракет "Искандер" также резко увеличился – с примерно 50 до вторжения до 180.

Сколько дронов и ракет Россия каждый месяц производит:

Согласно данным Форбс, за месяц Россия производит от 42 до 56 баллистических и 90–115 крылатых дальнобойных ракет. Темпы производства дронов Shahed-136 уже превышает 500 единиц.

Несмотря на то, что производство ракет и беспилотников в РФ зависит от поступающих из-за рубежа микроэлектроники, санкции США и Европы не смогли остановить поток и остановить военно-промышленное производство РФ.

Известно, что только одной из выпущенных по Украине ракет Х-101 были обнаружены элементы электроники западного производства.

Эксперты говорият, что в целом российская ракета Х-101 может содержать более 50 различных деталей иностранного производства.

Наша страна также наращивает производство оружия , однако требует больше некоторых ключевых компонентов, таких как взрывчатка и ракетное горючее.

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