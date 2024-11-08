Графики отключения света в Украине скоро вернутся, украинцам дали о пессимистический прогноз и как долго придется сидеть без электроэнергии.

Графики отключения светав Украине скоро вновь будут действовать, эксперты говорят, что избежать этого не удастся.

Прогноз холодные месяцы озвучил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

По его словам, после начала отопительного сезона ограничения электроэнергии в Украине вернутся, потому что потребление света вырастет по меньшей мере на треть.

Эксперт предупредил, что графики отключения света в Украине снова будут действовать после понижения температуры до минус 5 и ниже.

К слову, резкое похолодание до -10°C в течение нескольких дней может привести к серьезным проблемам с теплоснабжением во многих городах Украины.

Этой зимой украинцам следует быть готовыми к возможным перебоям как с электроснабжением, так и с отоплением, без света придется посидеть довольно долго.

По оптимальному сценарию отключение света в Украине может длиться до 12 часов в сутки, а по самому худшему – до 20 часов, что затрудняет обеспечение тепла в отдельных домах.

Эксперт в области ЖКХ Олег Попенко добавил, что при таком похолодании электричество и будет доступно лишь 12–14 часов в сутки. В благоприятном варианте, когда будет стабильно работать 8-9 энергоблоков АЭС и сохранится умеренный мороз.

Источник: focus.

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