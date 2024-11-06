В конце рабочей недели осенняя погода в Украине стабилизируется, однако в некоторых областях страны погодные условия все еще могут быть непредсказуемыми.

Об этом сообщила метерологиня Наталья Птуха.

По словам метеорологини Натальи Птухи, в понедельник в Украине наблюдался пик непогоды: сильный ветер и дожди, а на северо-востоке страны даже выпал мокрый снег. Это погодное явление было вызвано циклоном, который находился к северо-востоку от Украины.

В частности, в Киеве штормовой ветер повредил крыши домов, срывая утепление, а также частично сносил балконы, падающие на припаркованные автомобили. В Кривом Роге сильный ветер также выкорчевал деревья, а в Черниговской области непогода повлекла за собой обрывы электросетей, в результате чего без света остались более 15 тысяч человек в 66 населенных пунктах.

4 ноября в Харькове пришла зима и жители города активно делились в сетях видео первого снега.

Однако, по прогнозам синоптикини, к концу недели погода стабилизируется: ветер утихнет, а на территории Украины установится антициклон, что обеспечит бездождевую погоду в большинстве областей. Лишь на северо-востоке и востоке страны 6 ноября возможны небольшие осадки в виде мокрого снега.

Она также отметила, что сейчас о резком похолодании речь не идет. В конце недели дневные максимумы немного повысятся, в частности, в столице могут достичь +9°C.

Общий прогноз погодных сайтов показывает, что ноябрь начнется тепло во всех регионах Украины. Однако в дальнейшем ситуация будет разной: чем дальше к северу и востоку, тем раньше наступит похолодание.

Источник: ТСН.

Последние новости Украины:

Циклон накроет Украину: синоптик рассказал, в каких областях будет непогода.

"Этот сезон не такой, как другие сезона": графики отключения электроэнергии введут, названа вероятная дата.

Как подготовить грядку под чеснок осенью: правила гарантированного урожая от хозяек.