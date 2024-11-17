Эта программа является важным шагом в поддержке возвращающихся с фронта и нуждающихся в новых возможностях для адаптации и самореализации.

Участники боевых действий и лица с инвалидностью, полученной в результате войны , имеют возможность бесплатно получить новую профессию или повысить свою квалификацию.

Как сообщает Правительственный портал, это стало возможным благодаря специальному экспериментальному проекту, который длится уже больше года, и был реализован через центры профессионально-технического образования Государственной службы занятости.

Проект предоставляет широкий выбор из 97 рабочих профессий, среди которых особенно популярны профессии повара, продавца, кассира, портного, швеи, электрогазосварщика, слесаря-электрика, водителя и оператора станков с программным управлением. Кроме того, доступно около 400 образовательных программ для повышения квалификации. Участники могут выбрать одну из нескольких форм обучения: очную (днем или вечером), дистанционную или дуальную, позволяющую сочетать теорию и практику.

Благодаря такому подходу люди, участвовавшие в боевых действиях, могут получить новые знания и навыки, что позволит им быстрее адаптироваться к гражданской жизни и найти новые возможности для трудоустройства. Для этого достаточно подать заявку, подготовив базовый пакет документов, среди которых удостоверение личности, документы об образовании, налоговый номер и удостоверение участника боевых действий или лица с инвалидностью.

Процесс регистрации максимально упрощен: заявление можно подать онлайн через сайт Государственной службы занятости или лично в любом центре занятости.

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