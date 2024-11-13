Узнайте, как продлить время работы ноутбука, если нет света и остановить быструю разрядку устройства.

Знание того, как продлить время работы ноутбука, если нет света, а также как ухаживать за аккумуляторами вашего устройства, является необходимым знанием для любого, кто любит и полагается на свои технологии.

Как продлить время работы ноутбука, если нет света:

Уменьшите яркость экрана ноутбука (и проверьте функцию автоматической регулировки яркости).

Неважно, какой производитель, модель или операционная система у вас используется — чем ярче экран, тем больше энергии потребляется и тем быстрее разряжается аккумулятор.

Уменьшение яркости экрана вашего ноутбука — самый простой и эффективный способ сократить использование батареи и продлить время работы ноутбука, если нет света. Фактически, дисплей вашего ноутбука, по оценкам, потребляет около 50% вашей энергии!

Сведите к минимуму использование приложений и программ, расходующих заряд батареи.

Это звучит очевидно, но если вы хотите, чтобы ваша батарея работала дольше, то избегать ресурсоемких приложений и программ — хорошая идея. Так что подумайте о том, чтобы закрыть видеоигру на ноутбуке, поставить стрим на паузу или завершить видеозвонок.

Активируйте энергосберегающие режимы и функции вашей операционной системы для того, чтобы продлить время работы ноутбука, если нет света.

К счастью, разработчики Windows и macOS за эти годы разработали настройки питания, чувствительные к аккумулятору, которые направлены на снижение количества энергии, потребляемой вашим устройством.

Сверните фоновые приложения в Windows, чтобы продлить время работы ноутбука, если нет света.

Хотя вы уже проверили Диспетчер задач, если следуете этому руководству, пользователи Windows также могут выполнить поиск по запросу «фоновые приложения» в поле поиска в нижней части экрана.

Источник: weareyourit.

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