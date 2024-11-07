Оккупанты атакуют в Украине жилые дома, школы и детсады, энергетическую инфраструктуру, детские лагеря, а также больницы.

Согласно официальной информации Минздрава Украины, в результате российских атак повреждено болбше 1600 медицинских объектов 676 учреждений здравоохранения, более 200 почти медучреждений разрушены полностью.

"Россияне целенаправленно атакуют больницы, роддома, амбулатории и поликлиники" , - сообщали в Минздраве.

Медицинские учреждения в Харьковской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях пострадали больше всего

Один из самых страшных ударов Россия нанесла 9 марта 2022-го по детской больнице и роддому в Мариуполе.

Тогда от авиаудара погибли три человека.

В марте в городе Кременная Луганской области оккупанты расстреляли из танка дом престарелых - погибли 56 человек.

В Виннице вражеские ракеты разрушили медицинский диагностический центр - жертвами ракетного удара по Виннице стали 27 человек , среди них три ребенка.

Все цифры не окончательны и лишь приблизительно передают масштабы разрушений и жертв.

В настоящее время войны невозможно получить полную информацию о состоянии больниц и других медучреждений на временно оккупированных территориях.

Напомним, военный эксперт Роман Свитан сообщал, что россия сосредоточила 600 тысяч военных для активных действий на линии фронта, которая теперь сократилась с 2500 до 1000 километров. Это в три раза больше сил, чем было в момент полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

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