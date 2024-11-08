Выжившие в российском плену, рассказали о пытках, голоде и издевательствах, которые им пришлось пережить.

Время от времени в сети всплывают страшные кадры расстрела украинских пленных российскими оккупантами.

В июле 2022-го года случилось одно из самых страшных преступлений захватчиков против пленных ВСУ за время полномасштабной войны РФ против Украины – в ночь на 29 июля взрыв прогремел в исправительной колонии в Оленовке.

В тот день погибли более 50 украинских военнопленных.

Из 193 человек, домой вернулись менее двух десятков, около 120 пропали без вести.

В августе 2022-го было опубликовано видео отрубленных конечностей и головы, вероятно, украинского пленного, в Попасной на стене дома по улице Нагорная, 21.

В феврале 2023-го в сети появилось видео расстрела раненого безоружного украинского военного на западе Новобахмутовки.

В марте того же года мир содрогнулся от кадров, на которые попал расстрел военнопленного Александра Мациевского, за слова «Слава Украине».

В декабре в 2023-м году в Сеть попало видео, на котором возле Степного расстреляли двух украинских солдат 45-й ОСБ, которые сдавались в плен.

В декабре 27 декабря было обнародовано видео, где оккупанты расстреливают трех украинских бойцов 82 ОДШБр, захваченных в плен между Вербовым и Роботиным.

В январе 2024-го возле села Новомихайловка российские войска расстреляли 6 украинских военных 23-й отдельной механизированной бригады.

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