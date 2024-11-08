С 4 мая этого года вступил в силу закон №3621, отменивший статус "ограниченно пригодный" для военнообязанных граждан.

Теперь все имевшие этот статус обязаны пройти повторное медицинское обследование в составе ВЛК до 5 февраля 2025 года.

Об этом заявил начальник отделения военного учета Ровенского территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Бодин.

Он добавил, что отмена статуса "ограниченно пригодна" обусловлена ​​необходимостью обеспечить точное определение медицинских показаний для каждого военнообязанного. Согласно новому законодательству, все лица, имевшие этот статус, должны пройти повторную медкомиссию, чтобы подтвердить свою пригодность для службы или получить один из актуальных статусов.

В частности, возможны три основных категории: "пригодный к военной службе", что означает готовность служить на любой должности в Вооруженных силах Украины, "временно непригодный", для кого требуется лечение или отпуск, а также категории "непригодный" с последующим пересмотром через 6–12 месяцев или с исключением из военного учета. Также Александр Бодин отметил, что в настоящее время в Украине есть еще одна категория военнообязанных - "пригодные к службе в воинских частях обеспечения, ТЦП и СП, высших военных учебных заведениях образования".

К слову, недавно в ВСУ сообщили о создании горячей линии по мобилизации и учету военнообязанных. Туда можно подать жалобу на работу ТЦК.

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