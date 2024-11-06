Мобілізація в Україні, стало відомо, чи відбулися з 1 листопада якісь зміни які стосуються воєнного стану та призову.

Бронювання від мобілізації в Україні - це вид відстрочки для співробітників критично важливих для держави підприємств.

Адвокатка Тетяна Савченко розповіла, які професії мають бронь від мобілізації в Україні у 2024 році.

Хто може оформити бронь від мобілізації в листопаді, відомо перелік професій.

Адвокатка назвала професії, чиї представники отримають бронь від мобілізації в Україні.

За її словами, оформити бронь від мобілізації в Україні в листопаді зможуть всі держслужбовці категорії А, 50% державних службовців категорій Б, В, співробітники органів державної влади, Національної поліції, Антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, прокуратури, судів, Бюро економічної безпеки.

Передбачається бронювання співробітників критичної інфраструктури, йдеться зокрема про працівників енергосистеми, ДСНС.

Оформити бронь від мобілізації для робітників в листопаді також зможуть підприємства, які виробляють і ремонтують товари військового призначення, техніку, боєприпаси.

Адвокатка наголошує, що питання визнання критичної інфраструктури врегульовані комплексом законів під час мобілізації в Україні.

Перелік підприємств критичної інфраструктури затверджений однією постановою уряду, а порядок визнання критичною прописаний в іншій постанові.

Джерело: УНІАН.

Останні новини України:

Нагадаємо, експерти розповіли, скільки годин взимку не буде світла

Як повідомляла Politeka, вже скоро стартує пенсійна реформа, українцям готують нововведення

Також Politeka писала, що військовий розповів правду про навчання в ЗСУ