Трое работников финансового колледжа вместе со своими подчиненными за вознаграждение помогали уклонистам "откосить" от армии, фальсифицируя документы и оформляя их в качестве аспирантов.

Как пишет BigKyiv, по информации прокуратуры Киевщины и Службы безопасности Украины, преступная схема продолжалась с января 2024 года. поддельные документы, позволявшие уклончанам получить отсрочку от призыва.

Стоимость услуг коллег этого учебного заведения варьировалась от 5 до 10 тысяч долларов за "официальное оформление" в аспирантуру. Сумма выплачивалась за то, чтобы псевдостуденты могли избежать мобилизации, не проходя военно-врачебную комиссию. По информации правоохранителей, было зафиксировано более 50 подобных случаев.

Во время обысков у подозреваемых изъяты фальшивые удостоверения аспирантов, списки с именами военнообязанных, а также записи о полученных деньгах. Трое работников колледжа задержаны, им сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.

Организатору этой схемы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Двум соучастникам назначен домашний арест.

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