Служба безопасности Украины совместно с командованием Вооруженных сил задержала российского агента, работавшего в рядах ТЦК и собиравшего данные для новых ударов россии по Волыни.

Как сообщила Служба безопасности Украины, 30-летний военнослужащий ТЦК был завербован кадровым сотрудником Главного разведывательного управления россии. Под видом служебных поездок он собирал разведывательную информацию о местах базирования украинских военных и правоохранительных сил.

Фигурант дела на служебном автомобиле объезжал местность и фиксировал расположение объектов Вооруженных Сил Украины, СБУ и Национальной полиции. Агент особенно интересовался радиолокационными станциями и зенитно-ракетными комплексами для передачи их локации российским военным, чтобы обеспечить точные удары в обход украинской противовоздушной обороны. Информацию он передавал своему куратору через анонимный чат в мессенджере.

Военная контрразведка СБУ задокументировала преступные действия агента и задержала его с поличным. В ходе обысков у задержанного изъят мобильный телефон, содержащий многочисленные доказательства его сотрудничества с российскими спецслужбами. По данным следствия, на связь с оккупантами мужчина вышел из-за своих родственников в россии, с которыми поддерживал контакт и имел общие антиукраинские взгляды.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей, ему выдвинули подозрение по статье о государственной измене, совершенное в условиях военного положения. В случае доказательства вины он может получить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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