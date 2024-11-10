Об этом в эфире телемарафона заявил авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко. Он отметил отсутствие предпосылок для открытия воздушного движения в условиях войны.

"Я не вижу возможности достичь этого в нынешних условиях. Даже вчера президент России сказал, что он не заинтересован в какой-либо приостановке войны или хотя бы обстрелов. Поэтому я не вижу предпосылок для полетов", – пояснил эксперт.

Романенко также подчеркнул, что в ближайшем будущем аэропорты в таких городах как Львов или Борисполь не смогут обеспечить надлежащий уровень безопасности для гражданских рейсов. По мнению эксперта, самым безопасным вариантом для открытия авиасообщения мог бы стать аэропорт Ужгорода в Закарпатье. Поскольку аэропорт располагает удобным расположением вблизи Словакии, это может уменьшить риски, связанные с потенциальными ударами российских ракет.

Однако авиаэксперт отмечает, что расходы по обслуживанию аэропорта будут огромными, а малый пассажиропоток не позволит их компенсировать. Поэтому с экономической и безопасной точек зрения открытие воздушного пространства сейчас нецелесообразно.

Защита авиасообщения в таких условиях требует больших усилий, и даже поддержка Польши в уничтожении российской баллистики не дала бы достаточного уровня безопасности для крупных аэропортов.