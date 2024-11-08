Графіки відключення світла в Україні скоро повернуться, українцям дали про песимістичний прогноз і як довго доведеться сидіти без електроенергії.

Графіки відключення світла в Україні скоро знову діятимуть, експерти кажуть, що уникнути цього не вдасться.

Прогноз холодні місяці озвучив експерт із енергетичних питань Геннадій Рябцев.

За його словами, після початку опалювального сезону обмеження електроенергії в Україні повернуться, бо споживання світла зросте щонайменше на третину.

Експерт попередив, що графіки відключення світла в Україні знову діятимуть після зниження температури до мінус 5 і нижче.

До речі, різке похолодання до -10°C протягом кількох днів може призвести до серйозних проблем із теплопостачанням у багатьох містах України.

Цієї зими українцям слід бути готовими до можливих перебоїв як з електропостачанням, так і з опаленням, без світла доведеться посидіти досить довго.

За оптимальним сценарієм відключення світла в Україні може тривати до 12 годин на добу, а за найгіршим – до 20 годин, що ускладнює забезпечення тепла в окремих будинках.

Експерт у галузі ЖКГ Олег Попенко додав, що за такого похолодання електрика і буде доступна лише 12–14 годин на добу. У сприятливому варіанті, коли стабільно працюватиме 8-9 енергоблоків АЕС та збережеться помірний мороз.

Джерело: focus .

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