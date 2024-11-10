В Украину идет зима, в большинстве областей страны среднесуточная температура на неделе будет колебаться в районе нуля, а ночью столбики термометров уже могут показывать значения с отметкой "минус".
Так, в Украину придет волна сильных снегопадов, об этом стало известно благодаря данным радара погоды Ventusky.
Согласно прогнозу синоптиков, в Украине жителям нужно готовиться к первому сильному снегопаду 15 ноября.
Атмосферный фронт с юго-запада принесет снег на Буковину и Прикарпатье утром 15 ноября.
В конце дня снегопады накроют западные, северные и центральные области Украины.
Температура воздуха в пятницу ожидается от 0 до +2, в Карпатах до минус 4.
16 ноября снегопады накроют восточные, южные, центральные и часть северных областей Украины, местами снегопады будут сильными.
Температура воздуха в Украине снизится до +2 днем, ночью на 17 ноября столбики термометров покажут от -1 до -5, в Карпатах – 7 градусов мороза.
Уже 17 ноября, снегопады ожидаются только в Донецкой области и потом снежный фронт вовсе покинет территорию нашей страны.
Днем в Украине ожидается от -1 до +4 градусов, в конце суток в Украину будет немного теплее, на западе ожидается +8.
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