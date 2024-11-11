На фронте трагически погиб популярный музыкант из Харькова, известны подробности.

На фронте трагически погиб известный харьковский музыкант Николай Состин, более известный как Amorth.

Об этом сообщил друг артиста Алексей Ковалев из коллектива "Заводь" в своем Instagram.

На момент смерти артисту было всего 39 лет.

Трагически оборвалась жизнь известного музыканта из Харькова Николай Состин при выполнении боевого задания на фронте.

По словам его коллеги, о гибели музыканта рассказали лучшие друзья Николая, которые ездили на опознание тела Состина.

В настоящее время точная дата смерти неизвестна, его собратья накануне говорили, что целую неделю музыкант находился на боевых позициях.

"Неописуемая боль пронизывает наши сердца. Один из лучших ударников Украины, посол кайфа на Земле, часть истории украинского блэкметала и группы SOOM — Коля Amorth — на щите. Это было дикое путешествие. Спасибо, друг, как бы то ни было. Вечная слава и вечная память", – сообщил коллега музыканта.

К слову, в Украине наблюдается снижение темпов мобилизации по сравнению с летними месяцами — эту информацию озвучили недавно несколько народных депутатов.

"Найти людей становится труднее, но насколько это критическая проблема, пока сложно сказать", - объяснила одна из депутатов.

В то же время на сайте Президента Украины появилась петиция, призывающая к мобилизации женщин в ряды ВСУ. Автором петиции является мужчина, подавший ее 1 ноября. За пять дней петицию подписали 318 человек, из которых 54 – мужчины (включая автора), а остальные – женщины.

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