Два типа российских ракет крайне опасны для Украины, эксперт предупредил об опасности.

По словам военного , существенно помочь нашей ПВО могли бы самолеты F-16.

Очень опасными для нашей ПВО для Украины остаются баллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", рассказал командир зенитного ракетного дивизиона С-300 Александр.

По словам военного, после "Кинжалов" угрозу для Украины представляют ракеты Х-22.

"Такими ракетами ни в коем случае нельзя стрелять по городам. Х-22 задумывались для уничтожения авианосцев. А они сейчас по нам бьют, по городам бьют, это просто дикость. Наши радары ПВО тоже не могут их обнаруживать. Их могут обнаруживать радиотехнические войска", - говорит командир зенитного ракетного дивизиона С-300.

Существенно разгрузить нашу ПВО могли бы самолеты F-16, которые могут работать и против крылатых ракет, БПЛА и на линии фронта по наземным целям врага.

К слову, эксперт поделился тревожным прогнозом по поводу будущих ракетных ударов врага.

По его словам, в сентябре и октябре россияне не наносили по Украине массированных ракетных ударов, используя атаки дронами Shahed-136 с приманками.

В течение октября не было зафиксировано ни одного запуска 9М728 ОТК "Искандер-К", в то время как враг регулярно применял 9М723 ОТРК "Искандер-М/KN-23".

"Но это не значит, что у российских оккупационных войск они кончились, а указывает на их накопление", - сообщил эксперт.

Источник: BBC News Украина.

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