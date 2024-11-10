На войне погиб 30-летний житель Запорожья, который стал известен благодаря спасению львенка.

После начала полномасштабной войны России против Украины Вардгес Сирунян присоединился в ряды ВСУ.

О трагедии сообщил активист и волонтер Рудольф Акопян в Фейсбуке.

"Он всегда был человеком с большой буквы. Человеком, который не только спасал человеческие жизни, но и занимался животными. Человек с большим сердцем и светлой душой! Эта ужасная война забирает у нас лучших", - сообщил Акопян.

Защитник был известен также своим поступком, когда вместе с другими военными спас больную львицу, которую продавали на онлайн-платформе ОЛХ.

Животное жило в непригодных условиях в обычной квартире, однако военные, узнав об этом, не прошли мимо.

Вардгес купил львенка Ванду и нашел для него зоозащитную организацию.

Львицу передали в центр Help Animals Of Ukraine, где для нее создали комфортные словия.

Напомним, в Кривом Роге неизвестные обстреляли надгробие погибшего 26-летнего военного Романа Юрченко.

Об этом сообщило районное управление полиции. Отмечается, что мать погибшего Наталья Юрченко обнаружила этот акт вандализма 6 октября, когда утром увидела поврежденный памятник сына на кладбище.

Мать не имеет догадок, кто бы мог это сделать, ведь у сына не было врагов.

Роман погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области, когда их автомобиль был подбит вражеским огнем.

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