Введение в храм Пресвятой Богородицы в православном календаре является одним из самых больших православных праздников.

По новому церковному стилю православные украинцы празднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы в конце ноября.

В народе этот день называется "Третья Пречистая". Введение во храм Пресвятой Богородицы начали отмечать первые века христианства, однако известным этот праздник стал только в IX веке.

Народное название праздника – Третья Пречистая, Первая Пречистая – это Успение Богородицы, Вторая Пречистая – Рождество Богородицы.

В 2024 году Введение в храм Пресвятой Богородицы украинцы будут отмечать 21 ноября по новому церковному календарю и 4 декабря - по старому.

Традиции и что нельзя делать на Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Верующие идут в этот праздник в церковь, а также ведут на первую исповедь детей, обычно в 7 лет.

Что не следует делать на Введение во храм Пресвятой Богородицы по народным поверьям:

Нельзя заниматься тяжелой работой, торопиться в этот день запрещено, говорят, кто торопится, тот весь год ничего не будет успевать.

Ругаться, злоупотреблять алколем, делать уборку, заниматься домашней работой.

Одалживать что-то на Введение во храм Пресвятой Богородицы – к убыткам.

В церкви нет четкого запрета на работу, однако по возможности стоит все дела и посвятить время молитвам и службе в храме.

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