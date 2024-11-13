Известная мольфарка и таролог назвали год, а также как и когда закончится война в Украине.

Прогноз относительно окончания войны в Украине сделали мольфарка и таролог.

Таролог Ма Ирина назвала событие, после которого может закончиться война в Украине.

По ее словам, война на Украине может закончиться договоренностями.

Кроме того, таролог прогнозирует, что Путин готов договариваться, однако он ищет выгоду для себя.

Таролог Ирина отметила, что стимулировать Путина к переговорам смогут победы украинские защитники на фронте.

Мольфарка, победительница "Битвы экстрасенсов" Елена Стеценко сделала свой прогноз, когда закончится война в Украине.

Она считает, что в 2025 году может закончиться война России против Украины.

Также мольфарка предсказала, что 2025 год будет намного лучше, чем 2024 и отметила, что произойдут изменения на политической и военной арене.

"То есть ожидаем изменений, мирных переговоров и окончания войны. Он однозначно будет лучше, чем 2024", — считает мольфарка.

Мольфарка Елена также отметила, что 2025 год будет годом силы и возможностей.

"В новом году мы также ждем победы на фронте и победы Украины. Это все может быть в 2025 году", – резюмировала мольфарка.

К слова, по словам астролога и хироманта Владимира Бадияна, ситуация на фронтах российско-украинской войны будет стабильной в течение всего года, воздушных ударов по территории Украины станет значительно меньше, однако, война в 2024 году не закончится.

"Если и может закончиться война, то где-то к марту 2025 года, тогда могут быть переговоры", - прогнозирует Владимир Бадиян.

Источник: tsn.ua.

Последние новости Украины:

Военный эксперт рассказал, какую стратегическую задачу поставили перед войсками России.

Главные причины отступления ВСУ: военный эксперт рассказал, из-за чего не удается держать фронт.

Новый вызов для ВСУ: эксперт рассказал, как российские дроны научились уклоняться от атак.