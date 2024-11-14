На войне, которую развязала россия в Украине, погиб 22-летний британец Каллум Тиндал-Дрейлер, известно, что был военным Интернационального легиона.

По данным издания Sky News, Тиндал-Дрейпер погиб во время обороны наблюдательного пункта 5 ноября. Подробностей трагической смерти пока нет.

Мать 22-летнего британца Кэролайн Тиндал сообщила в Facebook, что ее сын "боролся, пока не мог больше их сдерживать".

"Его взвод называет его "героем" и "самым отважным". 22 года - молодой возраст. Но ты жил и умер, руководствуясь сердцем, душой и моралью", - сообщила женщина.

Известно, что Каллум Тиндал-Дрейлер был студентом Duchy College в Сток-Климсленде, Корнуолле, где проходил курс военно-охранной службы.

В учебном заведении отзываются о британце как образцовом студенте с "сильным моральным компасом".

В Министерстве иностранных дел Британии заявили, что окажут семье погибшего необходимую помощь.

Недавно сообщалось, что на войне погиб 30-летний житель Запорожья, ставший известным благодаря спасению львенка.

После начала полномасштабной войны России против Украины Вардгес Сирунян присоединился к рядам ВСУ.

Защитник был известен своим поступком, когда вместе с другими военными спас больную львицу, которую продавали на онлайн-платформе ОЛГ.

Источник: Sky News.

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