На війні загинув 30-річний мешканець Запоріжжя, який став відомим завдяки порятунку левеня.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Вардгес Сірунян приєднався до лав ЗСУ.

Про трагедію повідомив активіст та волонтер Рудольф Акопян у Фейсбуці.

"Він завжди був людиною з великої літери. Людиною, яка не лише рятувала людські життя, а й займалася тваринами. Людина з великим серцем і світлою душею! Ця жахлива війна забирає у нас найкращих", - повідомив Акопян.

Захисник був відомий також своїм вчинком, коли разом із іншими військовими врятував хвору левицю, яку продавали на онлайн-платформі ОЛГ.

Тварина жила у непридатних умовах у звичайній квартирі, проте військові, дізнавшись про це, не пройшли повз.

Вардгес купив левеня Ванду і знайшов для нього зоозахисну організацію.

Левицю передали до центру Help Animals Of Ukraine, де для неї створили комфортні слов'я.

Нагадаємо, у Кривому Розі невідомі обстріляли надгробок загиблого 26-річного військового Романа Юрченка.

Про це повідомило районне управління поліції. Наголошується, що мати загиблого Наталія Юрченко виявила цей акт вандалізму 6 жовтня, коли вранці побачила пошкоджений пам'ятник сина на цвинтарі.

Мати не має здогадів, хто б міг це зробити, адже син не мав ворогів.

Роман загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині, коли їхній автомобіль був підбитий ворожим вогнем.

Останні новини України:

Військовий експерт розповів, яке стратегічне завдання поставили перед російськими військами.

Головні причини відступу ЗСУ: військовий експерт розповів, через що не вдається тримати фронт.

Новий виклик для ЗСУ: експерт розповів, як російські дрони навчилися ухилятися від атак.