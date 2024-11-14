Узнайте, какой церковный праздник 15 ноября отмечают верующие, а также, что категорически нельзя делать.

15 ноября в церковном календаре – день памяти Паисия Величковского, также в этот день православная церковь чтит память трех святых Гурия, Самона и Авива.

В народном календаре принято называть 15 ноября Гурьев день или 15 ноября называют Житницей.

С этого дня по народному календарю считается, что зима вступает в права и день становится короче, а ночь длиннее.

С 15 ноября уличные заботы по хозяйству переносятся в дом.

Церковный праздник, что нельзя делать 15 ноября:

Запрещено 15 ноября кушать молочные продукты, мясо, яйца.

Нельзя отказывать в помощи людям, того, кто не поможет нуждающемуся, может постичь такая же участь.

Запрещено устраивать громкие празднества, гуляния.

Также категорически нельзя 15 ноября ссориться, особенно супружеской паре - потому что можно обречь семью на вечный разлад.

Народные приметы на церковный праздник 15 ноября:

Выпало много снега – в следующем году ждите хороший урожай.

Кони этого дня громко себя ведут – это к добру.

Сильный порывистый ветер 15 ноября - значит такая погода продлится до Николая (6 декабря).

Синицы чаще начали вылетать из гнезда и клевать кору деревьев - значит погода поменяется в худшую сторону.

Если галки стаями подлетают к дому - ждите снегопад в ближайшее время.

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