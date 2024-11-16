В январе 2024 года СМИ сообщали, что Россия начала бить по Украине баллистическими ракетами, полученными от Северной Кореи.

Речь идет о северокорейских ракетах , на Западе их называют KN-23 и KN-24, в КНДР вины называются Hwasong-11Ga и Hwasongpho-11Nа.

Оценочные характеристики максимальной дальности северокорейских ракет составляют около 700 км для KN-23 (Hwasong-11Ga), почти 400 км для KN-24 (Hwasongpho-11Nа).

Пусковые установки для этих ракет монтируются на колесных и гусеничных военных транспортных средствах.

Стоит отметить, что баллистические ракеты KN-23 (Hwasong-11Ga) внешне очень напоминают российские Искандеры-М и Кинжалы, являющиеся авиационной вариацией Искандера, и южнокорейские ракеты Hyunmoo-2B.

Северокорейская KN-23 так же как и Искандер летит по квазибалистической траектории, стабилизируясь на высоте около 50 км.

Сообщается, что эти ракеты оснащены боеголовкой весом 500 килограмм, полтая дальность вероятно может быть увеличена до 690 километров при условии уменьшения полезной нагрузки.

В то же время северокорейская ракета больше российской.

В Воздушных силах Украины ранее подчеркивали сложность сбивания летящих по баллистической траектории ракет.

Северокорейские ракеты, которые на вооружении России аналитики и военные эксперты с января 2024 называли «значительной проблемой для Украины на нескольких уровнях».

Источник: The War Zone.

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