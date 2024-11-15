Вражеская армия атаковала Украину ракетами и почти тремя десятками БпЛА, во время обстрела Украины, продолжавшегося с 21:00 14 ноября.

Российские войска применили две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 29 ударных беспилотников типа Shahed.

Наибольшую атаку ракетами ночью против 15 ноября потерпела Одесская область, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По Одесщине оккупанты запустили две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из акватории Черного моря.

Ночью россияне ударили по Одесской области двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря и запустили из Приморско-Ахтарского района 29 "Шахедов".

По состоянию на 8:30 силы ПВО уничтожили одну ракету и 25 дронов. В Воздушных силах ВСУ сообщили о ликвидации одной из двух ракет.

Большинство воздушных целей, отмечают в ПС ВСУ, сбито в Одесской области.

Кроме того, ПВО работало также в Николаевской, Кировоградской и Тернопольской областях.

Также известно, что захватчики нанесли удары двумя FPV-дронами по территории Зноб-Новгородской общины Сумской области.

Соответствующие данные областной военной администрации по состоянию на утро 15 ноября данных о повреждениях или раненых в сообщении Сумской ОВА нет.

Как добавили в ОК "Север", в селе Голубовка Зноб-Новгородской общины из-за обстрела, вероятно двумя дронами, 14 ноября поврежден объект критической инфраструктуры.

Известно, что 14 ноября вражеская армия 22 раза обстреляла Сумскую область, зафиксировано 66 взрывов.

Последние новости Украины:

Военный эксперт рассказал, какую стратегическую задачу поставили перед российскими войсками.

Главные причины отступления ВСУ: военный эксперт рассказал, из-за чего не удается держать фронт.

Новый вызов для ВСУ: эксперт рассказал, как российские дроны научились уклоняться от атак.