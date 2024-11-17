До 24 ноября курс доллара в Украине будет оставаться стабильным без резких колебаний.

Об этом в комментарии УНИАН заявил начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой. Эксперт прогнозирует, что на межбанковском рынке стоимость американской валюты будет находиться в пределах 41,2–41,7 гривны за доллар, а на наличном рынке от 41,2 до 41,8 гривны.

Таким образом, 100 долларов в гривнах будут стоить от 4120 до 4180 гривен, а для приобретения 1000 долларов придется заплатить от 41 200 до 41 800 гривен. Лесной подчеркнул, что основными факторами стабильности является политика НБУ по удержанию инфляции под контролем и уменьшению активности покупателей на наличном рынке в канун праздников.

В то же время, по мнению Олега Пендзина, члена Экономического дискуссионного клуба, курс доллара в ближайшее время не превысит 42 гривны. Он также предположил, что к 2025 году доллар может достичь отметки в 45 гривен, однако значительных колебаний в краткосрочной перспективе не ожидается. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин, учитывая ситуацию на валютном рынке сейчас, рекомендует покупать валюту для защиты сбережений от инфляции.

Эксперты сходятся во мнении, что до конца ноября валютный рынок будет оставаться предсказуемым, поэтому украинцы могут спокойно планировать свои финансовые операции.

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