МиГ-31К – это носитель аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал", истребители часто совершают учебные вылеты и не запускают ракеты.

Однако иногда армия России все же использует истребители во время массированных атак по территории Украины.

Известно, что ракета Х-47 "Кинжал", которую несет МиГ-31К, представляет большую угрозу для всей Украины, ракета Кинжал может атаковать цели на расстоянии до 2 000 километров.

Максимальная скорость Кинжала около 12 000 километров в час, ракеты опасны тем, что могут маневрировать на траектории полета.

Вооруженные силы Украины ранее имели средства ПВО, чтобы бороться с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", однако ситуация изменилась, когда западные партнеры в 2023 году передали Украине ЗРК Patriot.

Однако тогда спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат добавил, что не стоит сильно передачи партнеров, потому что ВСУ нужно иметь больше систем ПВО, чтобы противостоять постоянным атакам страны-агрессорки.

Ракеты "Кинжал" ВСУ может сбивать только в автоматическом режиме, кроме ЗРК Patriot, ракеты Кинжал может сбивать система FSAF SAMP/T.

Добавим, что украинский военный портал Defence Express проанализировал российские самолеты и сообщил, что в РФ сейчас насчитывается двадцать МиГ-31К и у врага есть только три экипажа, которые могут запускать ракеты "Кинжал" на Миг-31К.

Источник: 24tv .

Последние новости Украины:

Военный эксперт рассказал, какую стратегическую задачу поставили перед войсками России.

Главные причины отступления ВСУ: военный эксперт рассказал, из-за чего не удается держать фронт.

Новый вызов для ВСУ: эксперт рассказал, как российские дроны научились уклоняться от атак.