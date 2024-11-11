Два типи російських ракет є вкрай найнебезпечнішими для України, експерт попередив про небезпеку.

За словами військового, суттєво допомогти нашій ППО могли б літаки F-16.

Дуже небезпечними для нашої ППО для України залишаються балістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", розповів командир зенітного ракетного дивізіону С-300 Олександр.

За словами військового, після "Кинджалів" загрозу для України становлять ракети Х-22.

"Такими ракетами в жодному разі не можна стріляти по містах. Х-22 задумувалися для знищення авіаносців. А вони зараз по нас б’ють, по містах б'ють, це просто дикунство. Наші радари ППО також не можуть їх виявляти. Їх можуть виявляти радіотехнічні війська", - каже командир зенітного ракетного дивізіону С-300.

Суттєво розвантажити нашу ППО могли б літаки F-16, які можуть працювати й проти крилатих ракет, БПЛА, і на лінії фронту по наземних цілях ворога.

До слова, експерт поділився тривожним прогнозом щодо майбутніх ракетних ударів ворога.

За його словами, у вересні та жовтні росіяни не завдавали по Україні масованих ракетних ударів, використовуючи атаки дронами Shahed-136 з приманками.

Протягом жовтня не було зафіксовано жодного запуску 9М728 ОТК "Іскандер-К", тоді як ворог регулярно застосовував 9М723 ОТРК "Іскандер-М/KN-23".

"Але це не означає, що у російських окупаційних військ вони закінчилися, а вказує на їхнє накопичення", - повідомив експерт.

Джерело: ВВС News Україна.

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