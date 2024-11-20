В этом году курс доллара постепенно рос, и в следующем году он может снова подорожать – на это будет влиять ряд факторов, среди которых, в частности, продолжение военных действий.

Аналитик Андрей Шевчишин в своей колонке для 24 канала отметил, что курс доллара также будет зависеть от дополнительной мобилизации и обстрелов.

Кроме того, остается неопределенной экономическая политика президента США Дональда Трампа.

"Хотя достигнутые договоренности с Западом дают возможность покрыть запланированный бюджетный дефицит и финансирование программ на 2025 год, однако не дальше", - подчеркнул Шевчишин.

Аналитик подчеркивает, что, учитывая рыночные тенденции и моделирование, доллар может достигнуть 50 гривен и даже подорожать еще больше. Это обусловлено скоплением экономических дисбалансов в Украине.

В то же время Шевчишин отмечает важность фактора "управляемой гибкости", а также достаточности валютных резервов, которые помогают сдерживать резкие колебания на валютном рынке. Этот режим позволяет регулятору контролировать ситуацию из-за своевременных интервенций, не допуская значительных колебаний.

Напомним, согласно Бюджетной декларации на 2025-2027 годы, одобренной Кабинетом Министров в июне, ожидается дальнейший рост курса: в 2026 году до 46,5 гривны за доллар, а в 2027 году - до 46,4 гривны.

Последние новости Украины:

Доллар поползет вверх: в бюджет на 2025 год заложили больший курс валют, чем сейчас.



НБУ предупредил украинцев: дальнейшего роста цен не избежать, названы цифры.

Курс валют не будет стоять на месте: в НБУ объявили о планах по гривне.