Враг обстрелял Днепропетровскую область, известно, что в Никополе погибли два человека.

Из-за обстрела Никополя на Днепропетровщине погибли два человека - 58-летний мужчина и 62-летняя женщина.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

По словам главы Днепропетровской ОВА, состояние пострадавших людей удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает.

В течение дня захватчики более двух десятков раз атаковали Никопольский район.

оккупанты использовали артиллерию, дроны-камикадзе, сбросили боеприпас с БпЛА.

Кроме того, агрессор ударил по Никополю, Марганецкому, Покровскому, Красногригоревскому, Мировскому общинам.

Известно, что повреждена инфраструктура, изуродованы многоэтажки, транспортное предприятие, магазин, медучреждение.

Пострадали восемь частных домов, шесть хозяйственных сооружений, два автомобиля, экскаватор, повреждены линии электропередач.

Напомним, что за сутки 17 ноября российская армия девять раз обстреляла территорию Черниговской области, зафиксировано 88 взрывов.

Враг атаковал Новгород-Северский район по артиллерии, минометам, АГС, применил FPV-дроны.

Ночью 17 ноября и утром 18 ноября оккупанты обстреляли Сумщину, известно о погибших и раненых в результате атаки.

Сегодня, 18 ноября утром в Сумах возросло количество жертв и пострадавших из-за обстрелов оккупантов.

"По состоянию на утро количество погибших в результате атаки увеличилось до 11, из них 2 ребенка", - говорится в сообщении ГСЧС.

Последние новости Украины:

Угроза оккупации Покровска и тактическое отступление: военный эксперт рассказал, что происходит на юге Донецкой области.

Украинский ученый помог России усовершенствовать устройства для ударов по мирным городам: подробности вопиющего инцидента.

Военный эксперт рассказал, какую позицию заняли США по вступлению КНДР в войну.